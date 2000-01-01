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Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров Аль-Каиды | Фото: Thinkstock28.04 21:26   MIGnews.com

Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров Аль-Каиды

Один из командиров группировки "Аль-Каида" был уничтожен во время авиаудара США в Йемене, заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает Reuters.

"Силы США уничтожили Абдул Ахмеда аль-Алаки. Мы подтверждаем его смерть в результате удара 23 апреля в Йемене", — сказал он.

Он также сообщил о ликвидации еще семи боевиков.

"Аль-Каида" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.
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