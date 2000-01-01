28.04 21:26 MIGnews.com

Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров Аль-Каиды

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Один из командиров группировки "Аль-Каида" был уничтожен во время авиаудара США в Йемене, заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает Reuters."Силы США уничтожили Абдул Ахмеда аль-Алаки. Мы подтверждаем его смерть в результате удара 23 апреля в Йемене", — сказал он.Он также сообщил о ликвидации еще семи боевиков."Аль-Каида" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.