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`Шалом Ахшаву` запретили приближаться к поселениям | Фото: Шалом Ахшав28.04 21:29   MIGnews.com

"Шалом Ахшаву" запретили приближаться к поселениям

Утром 28 апреля израильская полиция задержала 250 ультралевых активистов, которые готовили провокационную акцию по маршруту от израильского поселения Кохав ха-Шахар, что к северо-востоку от Рамаллы, до форпоста Баладим. Таким образом демонстранты хотели выразить протест против насилия в отношении палестинских арабов со стороны поселенцев.

Среди задержанных были и три депутата Кнессета от "Мереца" – Захава Гальон, Михаль Розин и Иссауи Фредж.

По пути к изначальной точке протестного хода полиция остановила автобусы с демонстрантами, сообщив им, что данный район был объявлен закрытой военной зоной. Автобусы выгрузились у перекрестка Михмаш, где, размахивая палестинскими и другими флагами и знаменами, левые активисты и провели свою акцию. Через полчаса полиция разрешила им пройти пешком одну милю в сторону Кохав ха-Шахар.

Акция была организована группой ультралевых израильских движений – "Шалом Ахшав", "Мерец", "Тааюш", "Лохмим Лешалом", "Махсом" и другими.

По словам полиции, распоряжение о закрытии военной зоны поступило от центрального командования ЦАХАЛа с целью предотвращения беспорядков или столкновений с поселенцами.

"Мы видим, как через этот район проезжают автомобили. Ясно, что он закрыт только для активистов и демонстраций. Поселенцы могут перемещаться свободно", - цитирует издание The Times of Israel директора "Шалом Ахшав" Анат Бен Нун.

Председательница партии "Мерец" Захава Гальон обвинила израильские власти в том, что они "закрывают глаза на погромы, совершаемые поселенцами против солдат ЦАХАЛа, палестинцев и левых активистов".
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