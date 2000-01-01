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Подозреваемый в теракте у автобуса Боруссии отрицает вину | Фото: Thinkstock28.04 18:27   MIGnews.com

Подозреваемый в теракте у автобуса Боруссии отрицает вину

Подозреваемый в организации взрыва рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде отрицает свою вину. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на адвоката задержанного.

На прошлой неделе стало известно о задержании 28-летнего Сергея В. с двойным гражданством — немецким и российским.

По данным прокуратуры Германии, подозреваемый купил 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за травм или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль.

Кроме того, мужчина забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9—13 апреля и 16—20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч — в Дортмунде или Монако.

Также ранее выяснилось, что Сергей В. в 2008 году прошел срочную военную службу в бундесвере. Мужчина, семья которого прибыла в Германию из-за Урала, проживал в городе Фройденштадт в регионе Шварцвальда. Он получил образование электрика, имел награды в профучилище и работал в котельной города Тюбинген.
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