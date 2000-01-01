Ливанец пересек границу и добрался до Кирьят-Шмоны
На центральном автовокзале Кирьят-Шмоны, расположенной в 10 км от ливано-израильской границы, арестован гражданин Ливана, который нелегально проник на территорию Израиля.
Вечером в четверг, 27 апреля, жители Кирьят-Шмоны обратили внимание на подозрительного араба, который околачивался около автовокзале. Они вызвали полицейских, которые, прибыв на место происшествия, допросили мужчину.
После того, как в ходе допроса араб признался, что проник в Израиль из Ливана, на место событий вызвали командира полицейской бригады, который передал подозреваемого службам безопасности для дальнейшего разбирательства.
В ЦАХАЛе подтвердили обнаружение в Кирьят-Шмоне гражданского лица с ливанским удостоверением личности. На данный момент по этому факту заведено расследование.