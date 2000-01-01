28.04 13:54 MIGnews.com
Число жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти
Число жертв теракта в Стокгольме, который совершил беженец вначале этого месяца, выросло до 5 человек.
В пятницу, 28 апреля, в больнице скончалась женщина, которая получила серьезные травмы в результате атаки.
Об этом сообщили шведские правоохранительные органы.
В заявлении полиции говорится, что 60-летняя женщина, которая была госпитализирована в больницу на юге Швеции, скончалась сегодня утром.
Напомним, что 7 апреля в центре Стокгольма беженец за рулем грузовика переехал толпу людей, а после врезался в здание торгового центра.
Главным подозреваемым в преступлении считается 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Он был арестован в день теракта. На данный момент Акилов находится под стражей.
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