28.04 13:48 MIGnews.com

Эффект Азарии: солдат закидали гранатами, реакции нет

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В палестинских социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как палестинцы атакуют солдат ЦАХАЛа в районе Текоа.Из-за спин демонстрантов внезапно появляются люди с повязками на головах, и закидывают солдат гранатами и кричат “Аллах Акбар!”Солдаты, не применяя средств для разгона демонстраций или боевую амуницию, отступают, окруженные со всех сторон палестинцами.Мотивы действий солдат неясны. Некоторые израильские пользователи сети в ярости говорят об “эффекте Азарии” - нежелании солдат прибегать к оружию из боязни последующих судебных санкций. Также неясно, откуда у палестинцев гранаты.