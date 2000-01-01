Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Эффект Азарии: солдат закидали гранатами, реакции нет 28.04 13:48   MIGnews.com

Эффект Азарии: солдат закидали гранатами, реакции нет

В палестинских социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как палестинцы атакуют солдат ЦАХАЛа в районе Текоа.



Из-за спин демонстрантов внезапно появляются люди с повязками на головах, и закидывают солдат гранатами и кричат “Аллах Акбар!”

Солдаты, не применяя средств для разгона демонстраций или боевую амуницию, отступают, окруженные со всех сторон палестинцами.

Мотивы действий солдат неясны. Некоторые израильские пользователи сети в ярости говорят об “эффекте Азарии” - нежелании солдат прибегать к оружию из боязни последующих судебных санкций. Также неясно, откуда у палестинцев гранаты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:54
Число жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти
12:53
ЦАХАЛ задержал двоих арабов
11:38
Македония: протестующие устроили беспорядки в парламенте  
10:51
Кац предложил США план вытеснения Ирана из Сирии
10:29
Иерусалим: израильтянин напал на арабов в супермаркете
10:19
Озеро Шимона Переса в Димоне
10:05
Праймериз в Еврейском Доме: за Беннета - 80%
09:58
ЦИК Турции официально признал результаты референдума
09:32
Марин Ле Пен хочет сделать Европу "счастливой"
09:23
Новый Железнодорожный Ближний Восток
09:18
Бундестаг Германии одобрил запрет скрывающей лицо одежды
08:57
Глава МИД Германии не захотел говорить с Биби по телефону
08:50
Момент истины: артиллерийская группа на северной границе  
08:34
Лондон:при аресте подозреваемых в терроризме, ранили женщину
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus