28.04 10:29 MIGnews.com

Иерусалим: израильтянин напал на арабов в супермаркете

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В Иерусалиме полиция задержала израильтянина, который напал на нескольких рабочих арабского происхождения. Инцидент произошел в супермаркете, расположенном в иерусалимском районе Тальпиот в четверг вечером, 27 апреля.Сообщается, что мужчина вошел в супермаркет и совершил нападение на арабских сотрудников магазина во время покупок.Об этом говорится в заявлении полиции, опубликованном в пятницу, 28 апреля. Заявление было выпущено после проведения допроса подозреваемого.Отмечается, что рабочим потребовалась медицинская помощь в результате инцидента.Однако после того как полицейские прибыли на место происшествия, мужчина напал и на стражей порядка.Израильтянин был арестован и доставлен на допрос. Также было принято решение отправить подозреваемого на психиатрическую экспертизу.Имя злоумышленника не указали. Израильтянин должен предстать перед судом в пятницу утром.