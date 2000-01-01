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Иерусалим: израильтянин напал на арабов в супермаркете | Фото: Thinkstock28.04 10:29   MIGnews.com

Иерусалим: израильтянин напал на арабов в супермаркете

В Иерусалиме полиция задержала израильтянина, который напал на нескольких рабочих арабского происхождения. Инцидент произошел в супермаркете, расположенном в иерусалимском районе Тальпиот в четверг вечером, 27 апреля.

Сообщается, что мужчина вошел в супермаркет и совершил нападение на арабских сотрудников магазина во время покупок.

Об этом говорится в заявлении полиции, опубликованном в пятницу, 28 апреля. Заявление было выпущено после проведения допроса подозреваемого.
Отмечается, что рабочим потребовалась медицинская помощь в результате инцидента.

Однако после того как полицейские прибыли на место происшествия, мужчина напал и на стражей порядка.

Израильтянин был арестован и доставлен на допрос. Также было принято решение отправить подозреваемого на психиатрическую экспертизу.

Имя злоумышленника не указали. Израильтянин должен предстать перед судом в пятницу утром.
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