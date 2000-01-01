Иерусалим: израильтянин напал на арабов в супермаркете
В Иерусалиме полиция задержала израильтянина, который напал на нескольких рабочих арабского происхождения. Инцидент произошел в супермаркете, расположенном в иерусалимском районе Тальпиот в четверг вечером, 27 апреля.
Сообщается, что мужчина вошел в супермаркет и совершил нападение на арабских сотрудников магазина во время покупок.
Об этом говорится в заявлении полиции, опубликованном в пятницу, 28 апреля. Заявление было выпущено после проведения допроса подозреваемого.
Отмечается, что рабочим потребовалась медицинская помощь в результате инцидента.
Однако после того как полицейские прибыли на место происшествия, мужчина напал и на стражей порядка.
Израильтянин был арестован и доставлен на допрос. Также было принято решение отправить подозреваемого на психиатрическую экспертизу.
Имя злоумышленника не указали. Израильтянин должен предстать перед судом в пятницу утром.