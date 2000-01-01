28.03 09:01 MIGnews.com

"Трагедия в Кемерово - жертвоприношение к Песаху"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Российский предприниматель Артем Никифиров разместил в социальных сетях видео, в котором обвинил “евреев” в организации поджога торгового центра в Кемерово.С точки зрения Никифорова, речь идет о намеренном поджоге и “жертвоприношении”, приуроченном к еврейскому празднику “Пейсах”.Бизнесмен также упомянул две другие катастрофы , которые случились незадолго до еврейских праздников и “не были случайностью”.