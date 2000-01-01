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`Трагедия в Кемерово - жертвоприношение к Песаху` 28.03 09:01   MIGnews.com

"Трагедия в Кемерово - жертвоприношение к Песаху"

Российский предприниматель Артем Никифиров разместил в социальных сетях видео, в котором обвинил “евреев” в организации поджога торгового центра в Кемерово.



С точки зрения Никифорова, речь идет о намеренном поджоге и “жертвоприношении”, приуроченном к еврейскому празднику “Пейсах”.

Бизнесмен также упомянул две другие катастрофы , которые случились незадолго до еврейских праздников и “не были случайностью”.
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