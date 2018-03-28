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Почему столкнулись самолеты в аэропорту Бен-Гурион 28.03 08:48   MIGnews.com

Почему столкнулись самолеты в аэропорту Бен-Гурион

По сообщениям израильских СМИ, главный следователь министерства транспорта Израиля начал расследование инцидента, в ходе которого в международном аэропорту Бен-Гурион столкнулись самолеты компаний Germania Airlines и El Al.




Боинг 737 Germania Airlines, вылетавший в Берлин тягач задним ходом выталкивал с его слота. В этот момент Боинг своим хвостом ударил хвост самолета El Al, готвоившегося к вылету в Рим.

Находившиеся в самолете El Al пассажиры говорят, что послышался “сильный удар”. После этого всех эвакуировали.

Представитель аэропорта сообщил: “Пассажиры обоих самолетов эвакуированы в терминал. Никто не пострадал. Ни на каком этапе не было угрозы для пассажиров”.

Речь идет о первом подобного рода столкновении в истории аэропорта Бен-Гурион.

Хотя пока никаких официальных версий не обнародовано, наблюдатели говорят, что в произошедшем, скорее всего, виноват водитель тягача.

Пассажирам пока не говорят, когда состоятся вылеты. Один из пассажиров самолета El Al сообщил: “Нам сказали, что мы увидим Рим, но позднее”.
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