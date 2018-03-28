28.03 08:48 MIGnews.com

Почему столкнулись самолеты в аэропорту Бен-Гурион

נתב"ג: תאונה ללא נפגעים של מטוס "גרמניה איירליינס" שנסע לאחור ופגע בזנב של מטוס "אל על" על הקרקע. הנוסעים הורדו מהמטוס באמצעות המדרגות @liorvero pic.twitter.com/zs1HT0k8V5 — חדשות עשר (@news10) March 28, 2018

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По сообщениям израильских СМИ, главный следователь министерства транспорта Израиля начал расследование инцидента, в ходе которого в международном аэропорту Бен-Гурион столкнулись самолеты компаний Germania Airlines и El Al.Боинг 737 Germania Airlines, вылетавший в Берлин тягач задним ходом выталкивал с его слота. В этот момент Боинг своим хвостом ударил хвост самолета El Al, готвоившегося к вылету в Рим.Находившиеся в самолете El Al пассажиры говорят, что послышался “сильный удар”. После этого всех эвакуировали.Представитель аэропорта сообщил: “Пассажиры обоих самолетов эвакуированы в терминал. Никто не пострадал. Ни на каком этапе не было угрозы для пассажиров”.Речь идет о первом подобного рода столкновении в истории аэропорта Бен-Гурион.Хотя пока никаких официальных версий не обнародовано, наблюдатели говорят, что в произошедшем, скорее всего, виноват водитель тягача.Пассажирам пока не говорят, когда состоятся вылеты. Один из пассажиров самолета El Al сообщил: “Нам сказали, что мы увидим Рим, но позднее”.