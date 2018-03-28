В результате наводнения в Австралии, затоплены сотни домов
После циклона "Нора", прошедшего по австралийскому штату Квинсленд 24 марта, на местность обрушились наводнения, разрушившие сотни домов, отрезавшие транспортную связь и электричество. Об этом сообщили в информационно-аналитическом портале GeoСentr.info.
В результате циклона "Нора" третьей степени было обесточено около 230 домов . Позже последовало сильнейшее за последние 20 лет наводнение, разрешившее сотни зданий, обесточившее несколько населенных пунктов и полностью парализовавшее автомобильное сообщение.
"Я схватила детей, собаку и кошку и бросилась бежать", - передали слова одной из пострадавших, Дженны Уилсон, в Lenta.ru.
В середине марта тропический циклон Гита уничтожил 70% домов и построек в столице Королевства Тонга Нукуалофе, расположенного в Тихом океане.