Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









28.03 22:02   MIGnews.com

В результате наводнения в Австралии, затоплены сотни домов

После циклона "Нора", прошедшего по австралийскому штату Квинсленд 24 марта, на местность обрушились наводнения, разрушившие сотни домов, отрезавшие транспортную связь и электричество. Об этом сообщили в информационно-аналитическом портале GeoСentr.info.

В результате циклона "Нора" третьей степени было обесточено около 230 домов . Позже последовало сильнейшее за последние 20 лет наводнение, разрешившее сотни зданий, обесточившее несколько населенных пунктов и полностью парализовавшее автомобильное сообщение.

"Я схватила детей, собаку и кошку и бросилась бежать", - передали слова одной из пострадавших, Дженны Уилсон, в Lenta.ru.



В середине марта тропический циклон Гита уничтожил 70% домов и построек в столице Королевства Тонга Нукуалофе, расположенного в Тихом океане.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:10
Слуцкий отреагировал на сравнение Нойерт
21:34
США разрешат ввоз некоторых еврейских артефактов из Ливии
21:08
Стало известно, сколько палестинцев живет в Израиле
20:28
Президент Франции посетил похороны еврейки Мирей Нол
20:24
МЧС: Пожар в Кемерово произошел в результате поджога
20:11
Либерман занял место Нетаниягу на время болезни
19:43
В ЕС представили военный план на случай кризисной ситуации
19:39
Подозрительное ДТП в еврейском районе Лондона
19:24
Житель Южного Тель-Авива зарезал свою супругу
18:57
Шейх Раед Салах выпущен под домашний арест
18:30
Путин призвал усиленно расследовать пожар в Кемерово
18:28
Австралия извинится за предательство евреев в Холокост
18:07
Китайские СМИ поделились деталями приезда Ким Чен Ына в КНР
17:51
Иордания утвердила нового посла Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus