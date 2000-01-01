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Фото - сайт МЧС РФ 28.03 20:24   MIGnews.com

МЧС: Пожар в Кемерово произошел в результате поджога

Причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове мог стать поджог. К такому выводу пришли в МЧС, сообщает "Комсомольская правда".

По данным пожарной лаборатории экстренной службы, возгорание началось в детской комнате в бассейне с поролоновыми кубиками. Эксперты считают, что кто-то поджег один из кубиков, после чего огонь распространился на остальные, а затем постепенно и на всю комнату.

Ранее версию о поджоге озвучивала генеральный директор торгового центра Надежда Судденок. Тогда женщина рассказала, что в ТЦ неоднократно приходили молодые люди "разной национальности", чтобы бесплатно поиграть на автоматах и порисовать в туалете. Также давая показания по уголовному делу, Судденок заявила, что не раз ей приходилось выставлять их из торгового центра, а иногда даже приходилось заявлять на них в полицию. "Но тех в итоге отпускали", - посетовала она.


По версии Следственного комитета, возгорание в ТЦ "Зимняя вишня" произошло в результате замыкание электропроводки. Впоследствии следователи открыли уголовное дело по трем статьям - "Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также в СК утверждают, что в здании торгового центра не работали аварийные выходы, пожарная сигнализация.

Пожар в Кемерово произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека и 76 пострадали.

В рамках расследуемого дела задержали пять человек - технического директора ТЦ Георгия Соболева, гендиректора Надежду Судденок, разработчика противопожарной системы Игоря Полозиненка, монтировавшего систему Александра Никитина, а также охранника, отключившего систему оповещения после сигнала о пожаре, Сергей Антюшин. Судденок и Антюшина уже заключили под стражу на два месяца.

В связи событием в России объявили траур.
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