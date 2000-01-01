28.03 20:28 MIGnews.com
Президент Франции посетил похороны еврейки Мирей Нол
Президент Франции Эммануэль Макрон присоединился к скорбящим родственникам Мирей Нол, 85-летней свидетельницы Холокоста, во время похоронной процессии, которая состоялась сегодня.
Об этом в среду, 28 марта сообщает The Times of Israel
со ссылкой на пресс-службу французского президента.
Согласно официальному заявлению офиса президента, Макрон отправился на похороны на кладбище в Бордо, чтобы "поддержать семью".
По данным издания, французский лидер написал на своей странице в Twitter, что он "полон решимости бороться с антисемитизмом".
Тем временем, по данным издания, некоторые активисты Франции, напуганные убийством пожилой еврейской гражданки, призывают французов выйти на улицы, чтобы выступить против расизма.
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