28.03 19:39 MIGnews.com
Подозрительное ДТП в еврейском районе Лондона
Сегодня днем в районе еврейской общины Лондона произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Об этом в среду, 28 марта сообщает The Times of Israel
.
Издание отмечает, что авария произошла в районе Голдер-Грин. По словам свидетелей, серебристый Jaguar » вылетел на тротуар и врезался в здание аптеки.
Оба пострадавших были еврейскими гражданами. Один из них оказался в критическом состоянии, второй получил менее серьезные травмы, уточняет издание.
Позже местные представители еврейской общины сообщили, что ДТП произошло случайно, и нет поводов считать, что наезд был запланированной атакой.
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