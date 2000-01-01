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Подозрительное ДТП в еврейском районе Лондона | Фото:28.03 19:39   MIGnews.com

Подозрительное ДТП в еврейском районе Лондона

Сегодня днем в районе еврейской общины Лондона произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Об этом в среду, 28 марта сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что авария произошла в районе Голдер-Грин. По словам свидетелей, серебристый Jaguar » вылетел на тротуар и врезался в здание аптеки.

Оба пострадавших были еврейскими гражданами. Один из них оказался в критическом состоянии, второй получил менее серьезные травмы, уточняет издание.

Позже местные представители еврейской общины сообщили, что ДТП произошло случайно, и нет поводов считать, что наезд был запланированной атакой.
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