28.03 19:24 MIGnews.com
Житель Южного Тель-Авива зарезал свою супругу
Полиция центрального округа задержала сегодня днем жителя Южного Тель-Авива, который подозревается в убийстве своей 40-летней супруги.
Об этом в среду, 28 марта сообщает The Times of Israel
.
По данным издания, инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Дерех Шломо.
Прибывшие по вызову парамедики службы скорой помощи "Маген-Давид адом" обнаружили жертву, истекающей кровью. Состояние раненой ножом женщины было критическим.
Пострадавшей оказали первую помощь, остановили кровотечение, но спасти ей жизнь не удалось: факт смерти был констатирован на месте.
Согласно информации издания, бригаду скорой помощи вызвал сосед погибшей.
В пресс-службе полиции предполагают, что женщину зарезал супруг, который незамедлительно скрылся с места преступления.
Предполагаемого убийцу вскоре задержали. На месте инцидента работает усиленная группа оперативников. Начато первичное расследование.
Поделиться
Все по теме
Комментарии