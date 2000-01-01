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Житель Южного Тель-Авива зарезал свою супругу | Фото:28.03 19:24   MIGnews.com

Житель Южного Тель-Авива зарезал свою супругу

Полиция центрального округа задержала сегодня днем жителя Южного Тель-Авива, который подозревается в убийстве своей 40-летней супруги.

Об этом в среду, 28 марта сообщает The Times of Israel.

По данным издания, инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Дерех Шломо.

Прибывшие по вызову парамедики службы скорой помощи "Маген-Давид адом" обнаружили жертву, истекающей кровью. Состояние раненой ножом женщины было критическим.


Пострадавшей оказали первую помощь, остановили кровотечение, но спасти ей жизнь не удалось: факт смерти был констатирован на месте.

Согласно информации издания, бригаду скорой помощи вызвал сосед погибшей.

В пресс-службе полиции предполагают, что женщину зарезал супруг, который незамедлительно скрылся с места преступления.

Предполагаемого убийцу вскоре задержали. На месте инцидента работает усиленная группа оперативников. Начато первичное расследование.
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