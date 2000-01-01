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Шейх Раед Салах выпущен под домашний арест | Фото:28.03 18:57   MIGnews.com

Шейх Раед Салах выпущен под домашний арест

Магистратский суд Хайфы сегодня распорядился освободить под домашний арест лидера "Исламского движения Израиля", шейха Раеда Салаха, после нескольких месяцев тюремного заключения.

Об этом в среду, 28 марта сообщает 10-й канал, передает The Times of Israel.

Напомним, что Салах обвинялся в подстрекательстве к террору, за что находился под арестом с августа прошлого года, и мало кто верил, что его выпустят из его одиночной камеры до завершения судебного разбирательства.

Ранее в суд подали прошение о перемещении подсудимого под домашний арест, но решение долгое время оттягивали.

Представители фемиды подчеркнули, что домашнее заключение откладывается до момента рассмотрения апелляции прокуроров в окружном суде Хайфы, то есть, до завтра.

Издание отмечает, что согласно условиям перемещения Салаха, он будет обязан носить электронный браслет и выплатить штраф в размере 20 тысяч шекелей.

Ему также запрещено пользоваться интернетом и мобильным телефоном, общаться с прессой, делать публичные заявления и покидать страну, уточняет издание.
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