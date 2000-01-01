Шейх Раед Салах выпущен под домашний арест

Напомним, что Салах обвинялся в подстрекательстве к террору, за что находился под арестом с августа прошлого года, и мало кто верил, что его выпустят из его одиночной камеры до завершения судебного разбирательства.
Ранее в суд подали прошение о перемещении подсудимого под домашний арест, но решение долгое время оттягивали.
Представители фемиды подчеркнули, что домашнее заключение откладывается до момента рассмотрения апелляции прокуроров в окружном суде Хайфы, то есть, до завтра.
Издание отмечает, что согласно условиям перемещения Салаха, он будет обязан носить электронный браслет и выплатить штраф в размере 20 тысяч шекелей.
Ему также запрещено пользоваться интернетом и мобильным телефоном, общаться с прессой, делать публичные заявления и покидать страну, уточняет издание.