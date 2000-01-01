Путин призвал усиленно расследовать пожар в Кемерово
Путин распорядился проверить все возможные версии по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Соответствующий указ он дал на встрече с председателем СК Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой.
Общаясь с представителями ведомств Путин удивился, почему ничего не сделано для исправления вышедшей из строя системой сигнализации в торговом центре.
"Почему вручную не была использована кнопка оповещения, почему двери оказались закрытыми, там очень много "почему", - сказал он.
Также лидер государства подчеркнул, что расследование должно быть максимально объективным, прозрачным, и ускоренным. "Столько, сколько нужно людей, столько туда и направьте с тем, чтобы не затягивать ничего. Но, естественно, само собой разумеется, работа должна вестись на высокопрофессиональном уровне",- добавил он, поручив найти документ об осмотре торгового центра и узнать, кто его подписал.
При этом представитель СК заявил, что следствие активно сотрудничает с администрацией города и людьми, разрешившими эксплуатацию этого центра. Также Бастрыкиным исключил версию о возникновении пожара от открытого огня, назвав вероятную причину возгорания – неисправность противопожарной системы.
Ранее сообщалось, что кемеровский Заводской районный суд приговорил генерального директора ТЦ "Зимняя вишня" к аресту.