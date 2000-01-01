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Фото - сайт президента РФ 28.03 18:30   MIGnews.com

Путин призвал усиленно расследовать пожар в Кемерово

Путин распорядился проверить все возможные версии по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Соответствующий указ он дал на встрече с председателем СК Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой.

Общаясь с представителями ведомств Путин удивился, почему ничего не сделано для исправления вышедшей из строя системой сигнализации в торговом центре.

"Почему вручную не была использована кнопка оповещения, почему двери оказались закрытыми, там очень много "почему", - сказал он.

Также лидер государства подчеркнул, что расследование должно быть максимально объективным, прозрачным, и ускоренным. "Столько, сколько нужно людей, столько туда и направьте с тем, чтобы не затягивать ничего. Но, естественно, само собой разумеется, работа должна вестись на высокопрофессиональном уровне",- добавил он, поручив найти документ об осмотре торгового центра и узнать, кто его подписал.

При этом представитель СК заявил, что следствие активно сотрудничает с администрацией города и людьми, разрешившими эксплуатацию этого центра. Также Бастрыкиным исключил версию о возникновении пожара от открытого огня, назвав вероятную причину возгорания – неисправность противопожарной системы.

Ранее сообщалось, что кемеровский Заводской районный суд приговорил генерального директора ТЦ "Зимняя вишня" к аресту.
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