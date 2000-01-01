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Фото: pixabay.com 29.03 04:41   MIGnews.com

ООН: Россия и Китай объявила войну правам человека

Правозащитная организация Human Rights Watch в ООН обвинила Россию и Китай в нарушении прав человека. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на активистов и дипломатов организации.

По словам правозащитников, КНР И РФ урезают финансирование Комитета по права человека, которая специализируется на контроле за соблюдением гражданских и политических прав в мире.

"Мандат на работу правозащитников дает Совбез ООН, но потом Россия и Китай идут в кулуары и отзывают его", - добавил представитель ООН Луи Чарбонно.

Ранее сообщалось, что Россия может прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) , если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована.
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