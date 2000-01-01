29.03 04:41 MIGnews.com
ООН: Россия и Китай объявила войну правам человека
Правозащитная организация Human Rights Watch в ООН обвинила Россию и Китай в нарушении прав человека. Об этом пишет The Guardian
, ссылаясь на активистов и дипломатов организации.
По словам правозащитников, КНР И РФ урезают финансирование Комитета по права человека, которая специализируется на контроле за соблюдением гражданских и политических прав в мире.
"Мандат на работу правозащитников дает Совбез ООН, но потом Россия и Китай идут в кулуары и отзывают его", - добавил представитель ООН Луи Чарбонно.
Ранее сообщалось, что Россия может прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека
(ЕСПЧ) , если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована.
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