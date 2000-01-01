Заводской районный суд города Кемерово вынес вердикт генеральному директору ТЦ "Зимняя вишня" Надежде Судденок. Женщину заключили под стражу до 25 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Также суд арестовал охранника торгового центра Сергея Антюшина, который считает следствие, отключил систему оповещения после сигнала о пожаре. При этом в свое оправдание, подозреваемый заявил, что система была неисправна и периодически не включалась на протяжении всех трех лет, что он проработал в ТЦ.
Теперь решение суда ожидают оставшиеся три фигуранты дела – технический директор компании, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.
Напомним, пожар в Кемерово произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человек, включая 41 ребенка.
Сегодня в Кемерово проходят церемонии прощания с жертвами пожара, а по всей России объявлен день траура.