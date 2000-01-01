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Ходжес призвал вернуть военных США в страны Балтии 29.03 00:13   MIGnews.com

Ходжес призвал вернуть военных США в страны Балтии

Экс-командующий американскими Сухопутными силами в Европе Бен Ходжес призывает вернуть ротационные силы военных в Балтийские страны. Об этом сообщает DELFI.

Он сообщил, что непосредственно после дислокации в странах Балтии батальонов сухопутных сил альянса американская сторона вполне могла бы прислать в Литву, Латвию и Эстонию подразделения логистики или противовоздушной обороны, пишет delfi.

По мнению Ходжеса, размещение на постоянной основе подразделения логистики или ПВО с использованием ротационных сил было бы действительно результативно в плане усиления политики сдерживания.

Справка. Ротация подразделений американской армии США в странах Балтии производилась с 2014 года в ответ на действия Российской Федерации относительно украинской стороны. Сегодня военные США приезжают на учения в страны Балтии из Польши.
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