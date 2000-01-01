28.03 10:56 MIGnews.com

Названо окончательное число жертв пожара в Кемерово

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В МЧС РФ огласили окончательные результаты работы спасателей в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", сгоревшем 25 марта. По словам замглавы МЧС Владлена Аксенова, в результате пожара погибли 64 человека."Останки 64 погибших переданы Следственному комитету", - цитирует его ТАСС.При этом на данный момент опознаны останки 27 человек, однако дополнительная экспертиза требуется по телам лишь шести погибших."Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - цитирует замглавы МЧС Владлен Аксенов ТАСС.По последним данным, среди погибших большинство – 41 человек – несовершеннолетние.