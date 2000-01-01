Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Израиль готовится к засухе 28.03 10:19   MIGnews.com

Израиль готовится к засухе

Власти Израиля намерены объявить 2018 год годом засухи, сообщает второй канал израильского ТВ.

Данные метеорологов показывают, что за прошедшую зиму выпало лишь 75% средней нормы осадков за осенне-зимний период.

Уровень озера Кинерет не поднялся над “красной линией” и водные резервуары не наполнились.

Водная компания Мекорот предупреждает, что положение настолько серьезно, что даже мощностей заводов по опреснению воды может оказаться недостаточно, и в ряде мест будут установлены хранилища для воды на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Принято решение о том, что квота воды фермерам будет урезана на 10%. Также будет сокращено количество воды, выделяемой на полив зеленого покров муниципалитетами и местными советами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:21
В Москву за защитой
12:12
Дело Скрипаля: 160 стран ждут от Мэй доказательств вины РФ
11:58
Палестинцы перелезли через забор и подожгли технику ЦАХАЛа
11:44
ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по Газе
11:38
El Al подал в суд, протестуя против полетов на Саудией
10:56
Названо окончательное число жертв пожара в Кемерово
10:35
Ким Чен Ын в Пекине пообещал отказаться от ядерного арсенала
10:30
Впервые: ОАЭ позвали израильтян на гонки в пустыне Абу-Даби
10:11
Турция и Европа сегодня не готовы пожать руку друг другу
09:58
Вслед за Маском: с Facebook удаляются Уилл Феррелл и Шер
09:28
Архитеррористка – пример гендерного равенства палестинцев
09:17
Японцы недовольны военными учениями РФ
09:01
"Трагедия в Кемерово - жертвоприношение к Песаху"
08:57
Посол Швеции в Израиле: BDS - не антисемитизм
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus