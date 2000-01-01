28.03 10:19 MIGnews.com

Израиль готовится к засухе

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Власти Израиля намерены объявить 2018 год годом засухи, сообщает второй канал израильского ТВ.Данные метеорологов показывают, что за прошедшую зиму выпало лишь 75% средней нормы осадков за осенне-зимний период.Уровень озера Кинерет не поднялся над “красной линией” и водные резервуары не наполнились.Водная компания Мекорот предупреждает, что положение настолько серьезно, что даже мощностей заводов по опреснению воды может оказаться недостаточно, и в ряде мест будут установлены хранилища для воды на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.Принято решение о том, что квота воды фермерам будет урезана на 10%. Также будет сокращено количество воды, выделяемой на полив зеленого покров муниципалитетами и местными советами.