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YouTube 28.03 12:53   MIGnews.com

Тело Ким Чен Нама все еще находится в Малайзии

Министр здравоохранения Малайзии сообщил, что тело сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына все еще находится в стране, опровергая сообщения о том, что останки Ким Чен Нама собирались вывезти из страны в рамках дипломатических переговоров.

Противоречивые сообщения в местных СМИ в понедельник, 27 марта, сообщали или о том, что тело Ким Чен Нама должны были кремировать и транспортировать самолетом в Пхеньян, или что тело должно было быть отправлено в Макао, где, как считается, находится его семья.

Министр здравоохранения Субраманиам Сатхасивам заявил во вторник, 28 марта, что тело Ким Чен Нама все еще находится в морге Куала-Лумпур в ожидании переговоров с Северной Кореей.

Убийство сводного брата лидера КНДР вызвало дипломатический спор стран, наложивших запреты на выезд с их территорий граждан друг друга.

Напомним, что Ким Чен Нам, сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был убит 13 февраля в аэропорту нервно-паралитическим агентом VX, классифицированным Организацией Объединенных Наций в качестве оружия массового уничтожения, отмечается в сообщении полиции Малайзии.
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