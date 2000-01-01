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YouTube 28.03 11:21   MIGnews.com

Выживший очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне

Британская полиция не видит следов связей лондонского террориста с группировками ИГ и "Аль-Каида". В Скотленд-Ярде не исключают интерес Халида Масуда к исламизму, но доказательств того, что он получал поддержку извне, у силовиков нет, передает телеканал "Россия 24".

Тем временем первое интервью журналистам дал один из пострадавших в атаке. "Передо мной разбегались люди, все происходило быстро, я не успел отпрыгнуть, — рассказал он. — Меня переехала машина, и я оказался на земле. Рядом со мной лежал мой друг, я увидел кровь на его шее. Он смотрел на меня в шоке. Я приложил руку к голове и понял, что это была моя кровь. Я не хочу никого винить, я хочу, чтобы мы были благодарны тому, что мы просто остались живы".
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