28.03 21:22 MIGnews.com

КНДР провела испытание ракетного двигателя

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Северная Корея провела еще одно испытание ракетного двигателя, которое, по мнению официальных лиц США, может стать частью программы КНДР по разработке межконтинентальной баллистической ракеты, сообщили чиновники агентству Reuters.Последние испытания последовали за еще один испытанием в начале этого месяца, и это еще один признак программы продвижения оружия в Пхеньяне. Испытания происходят на фоне растущей обеспокоенности США в отношении дополнительных ракетных и ядерных испытаний, возможно, в ближайшем будущем.Несколько официальных лиц США, выступая на условиях анонимности, заявили, что испытание проводилось в пятницу вечером, 24 марта, и двигатель можно было использовать в межконтинентальной баллистической ракете (МБР).Ранее в этом месяце северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна провела испытание нового высоконапорного двигателя на своей станции запуска ракет Tongchang-ri, заявив, что это было "новое рождение" ракетной промышленности КНДР.В то время официальные СМИ Северной Кореи заявили, что двигатель поможет КНДР достичь возможностей запуска спутника мирового класса, указывая на испытание нового типа ракетного двигателя для ракет большой дальности.Ким Чен Ын также сказал, что Северная Корея близка к испытательному запуску МБР.По словам экспертов, Северная Корея испытывает ракетные двигатели и теплозащитные экраны для МБР при разработке технологии для управления ракетой после возвращения в атмосферу после взлета.После полной разработки северокорейская МБР может угрожать континентальным Соединенным Штатам, которые находятся на расстоянии около 9 000 км от Северной Кореи. МБР имеют минимальный радиус действия около 5 500 км, но некоторые из них рассчитаны на дальность действия в 10 000 км или дальше.