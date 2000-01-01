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Стюардесса немецкой компании помогла посадить самолет | Фото: Thinkstock28.03 22:22   MIGnews.com

Стюардесса немецкой компании помогла посадить самолет

Во время рейса немецкого перевозчика TUIfly стюардесса заменила второго пилота, когда он, почувствовав себя плохо, больше не мог управлять самолетом. Об этом пишут немецкие СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел на лайнере Boeing 737-800 в октябре 2016 года. Однако известно о нем стало только сейчас, после того, как закончилось расследование.

Уточняется, что во время рейса в воздушном пространстве Франции второй пилот внезапно почувствовал головокружение из-за низкого артериального давления и был вынужден отойти от штурвала. В свою очередь, бортпроводница лайнера заняла место второго пилота и помогла главному пилоту успешно посадить самолет.

"Экипаж в этой ситуации сработал безупречно", — отметили представители авиакомпании.
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