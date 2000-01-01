28.03 21:14 MIGnews.com

К празднику Песах 230 репатриантов приземлились в Израиле

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230 репатриантов из Украины приземлились во вторник,28 марта в аэропорту имени Бен-гуриона. Они прилетели в Израиль рейсом Фонда Дружбы во главе с раввином Йехиелем Экштейном. Рейс был назван "рейсом свободы", в честь праздника, которые новые граждане Израиля смогут отметить на земле обетованной. Среди 78 семей на борту 4 еврея переживших Холокост и 40 детей. Большинство из новоприбывших пройдут абсорбцию на севре и центре страны. Репатриантов встречали министр абсорбции Софа Ландвер и представители Фонда.Значительная часть репатриантов проживали в районе боевых действий и в последние годы были беженцами в своей собственной стране. Для многих из них последние 2 года были особенно тяжелыми, так как Украина переживает экономический кризис. Алексей и Ирина Л. Репатриировались в Израиль из Днепропетровска, по их словам, "жизнь в Украине бесперспективна, особенно для семей с детьми. На фоне продолжающихся боев, ужасная экономическая ситуация. Нам было понятно, что если мы хотим, чтобы у наших детей было будущее, то это будущее мы найдем в Израиле".Ицхак Б, переживший Холокост, рассказывает: "Вторая мировая война началась, когда мне было 12 лет. Евреям было приказано собраться для регистрации. Моя семья услышала, как немецкий солдат прокричал "смерть евреям" и сразу зачем ведется регистрация. Молниеносным решением моя семья сбежала оттуда и спряталась на все время войны у польских друзей. Теперь, когда я репатриируюсь в Израиль, меня одолевает чувство обязанности и долга перед государством Израиль. Я счастлив воссоединиться с моим сыном, которые уже живет в Израиле".Сразу после того как репатрианты спустились по трапу самолета, их встретила министр абсорбции Софа Ландвер и была проведена торжественная церемония в их четь прямо в аэропорту. Министр Ландвер заявила на церемонии: "Я счастлива, что волна репатриации не останавливается, и я уверена, что вместе мы сможем обеспечить новым репатриантам наилучший прием, чтобы они сразу почувствовали себя на родине".Президент Фонда Дружбы, раввин Йехиель Экштейн: "Репатрианты, приземлившиеся сегодня в Израиле, пережили не простые времена, времена вооруженных столкновений и бедствий. Возможность для них репатриироваться в Израиль и начать новую жизнь, в независимом и сильном государстве, является для них спасением. Праздник свободы, который мы отметим в скором времени, будет для них более значительным, отмечая этот праздник в первые на земле обетованной. Я обращаюсь ко всему израильскому народу пригласить репатриантов к себе домой на седер и отпраздновать этот праздник свободы вместе".С тех пор как Фонд Дружбы начал независимо доставлять репатриантов в Израиль в 2014 году, в Израиль репатриировались с помощью Фонда евреи из 19 государств. Из них 5179 репатриантов из Украины. Подчеркнем, что ввиду сложного экономического положения репатриантов, Фонд выделяет 800$ каждому взрослому репатрианту и 400$ каждому ребенку, в дополнение к обычным льготам новых репатриантов от министерства абсорбции.Фонд Дружбы, благотворительная цель которой укрепить израильского общество, включая помощь малоимущим, облегчение процесса репатриации и абсорбции, помощь в чрезвычайных ситуациях.