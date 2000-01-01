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YouTube 28.03 19:39   MIGnews.com

Во Франции террориста приговорили к третьему пожизненному

Во Франции суд приговорил Карлоса Шакала, когда-то одного из самых разыскиваемых преступников в мире, к третьему пожизненному заключению. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 28 марта.

Шакала признали виновным в организации теракта в 1974 году во французской столице. В сентябре 1974 года обвиняемый бросил гранату возле кафе Drugstore Publicis на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Ренн. Жертвами взрыва стали два человека. 34 мирных жителей получили ранения.

Отмечается, что обвиняемый является выходцем из Венесуэлы, настоящее имя которого Ильич Рамирес Санчес. Он отбывает пожизненное заключение во Франции за совершение нападений в 1970-х и 1980-х годов.
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