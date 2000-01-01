28.03 17:59 MIGnews.com

Британия: морпех, убивший раненого талиба выйдет на свободу

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Александр Блэкмен, британский морской пехотинец был приговорен военным судом к 7 годам лишения свободы за убийство раненого террориста афганской группировки "Талибан". По сообщениям BBC, военного должны освободит в ближайшие недели, поскольку Блэкмен уже отбыл значительную часть наказания, ожидая решение суда под стражей.Комментируя приговор, один из судей заявил, что осужденного выпустят на свободу после отбывания половины срока наказания. Как правило, это происходит с ответчиком к конкретному сроку.Наказание назначено Блэкмену в соответствии с новой статьей.Отмечается, что Александр Блэкмен как раз отбыл 3,5 года из назначенных ему 7 лет.Напомним, что инцидент произошел в 2011 году в афганской провинции Гильменд. База британской морской пехоты подверглась атаке со стороны боевиков "Талибана".Суд признал Блэкмена виновным в убийстве раненого террориста. Инцидент был частично записан видеокамерой на шлеме одного из морпехов.Блэкмен признавал на суде, что стрелял в лежавшего на земле экстремиста, но настаивал, что считал его уже мертвым.Трех пехотинцев, имена которых в то время не разглашались, обвинили в убийстве. Их дело рассматривал военный суд. Двух пехотинцев оправдали, а третьего - Блэкмена - признали виновным.