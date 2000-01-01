Полицейские убили китайца. КНР ждет объяснений от Франции
Французская полиция заявила о начале расследования после того, как гражданин Китая был застрелен сотрудниками правоохранительных органов в собственном доме в Париже. Инцидент вызвал массовые беспорядки в столице членов китайской общины и резкую реакцию Пекина.
Об этом пишет агентство Reuters.
По сообщениям СМИ, выходец из Китая был застрелен в своем доме в воскресенье ночью, 26 марта, на глазах родственников. Полиция приехала на вызов о бытовой ссоре с соседом. В полиции заявили, что 56-летний мужчина напал на одного из сотрудников с ножницами.
По некоторым данным, семья отрицала этот факт, а другие СМИ утверждают, что китаец держал ножницы в руках, потому что разделывал рыбу.
Около 100 человек франко-китайской общины вышли на улицы в главном китайском квартале Парижа в понедельник вечером, 27 марта. В результате несанкционированных манифестаций было задержано несколько десятков человек.
Трое сотрудников полиции получили легкие ранения в ходе столкновений. 35 участников протестов были допрошены полицией.