28.03 17:27 MIGnews.com

Полицейские убили китайца. КНР ждет объяснений от Франции

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Французская полиция заявила о начале расследования после того, как гражданин Китая был застрелен сотрудниками правоохранительных органов в собственном доме в Париже. Инцидент вызвал массовые беспорядки в столице членов китайской общины и резкую реакцию Пекина.Об этом пишет агентство Reuters.По сообщениям СМИ, выходец из Китая был застрелен в своем доме в воскресенье ночью, 26 марта, на глазах родственников. Полиция приехала на вызов о бытовой ссоре с соседом. В полиции заявили, что 56-летний мужчина напал на одного из сотрудников с ножницами.По некоторым данным, семья отрицала этот факт, а другие СМИ утверждают, что китаец держал ножницы в руках, потому что разделывал рыбу.Около 100 человек франко-китайской общины вышли на улицы в главном китайском квартале Парижа в понедельник вечером, 27 марта. В результате несанкционированных манифестаций было задержано несколько десятков человек.Трое сотрудников полиции получили легкие ранения в ходе столкновений. 35 участников протестов были допрошены полицией.