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Офицер сидит за изнасилование сына, семья не получает пенсию | Фото: Thinkstock28.03 16:37   MIGnews.com

Офицер сидит за изнасилование сына, семья не получает пенсию

Радио Решет Бет рассказало историю семьи, в которой отец на протяжении нескольких лет насиловал сына.

Отец, офицер разведки ЦАХАЛа, насиловал сына на протяжении шести лет. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Через некоторое время после вынесения приговора ЦАХАЛ сообщил семье о том,что прекращает выплачивать офицерскую пенсию.

Жена офицера говорит: “Мы стали жертвами дважды - один раз - сексуального насилия, и второй раз - нас лишили средств к существованию. Мы должны бороться за то, чтобы выжить экономически. Мы уже три года просим у армии восстановить пенсию, но они все время просят новые документы, новые подробности, и ничего не меняется, дело не двигается с мертвой точки”.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: “Политика ЦАХАЛа заключается в том, что человек, сидящий в тюрьме не имеет права на пенсию”.
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