28.03 15:34 MIGnews.com

В Тира нашли оружие спецназа

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Израильская полиция арестовала двух жителей Тира – 20 и 40 лет от роду, по обвинению в незаконном хранении оружия.Полиция совершила рейды в домах подозреваемых после ссоры двух враждующих банд в городе.При обысках было найдено автоматическое оружие - автомат Кар-Густав, винтовка М15 и автомат Heckler and Koch, используемый подразделениями анти-террористического спецназа.Все автоматы были смазаны, заряжены и готовы к применению.За 2016 год полиция конфисковала в “Арабском Треугольнике” 177 единиц оружия, с начала текущего года -33 единицы.