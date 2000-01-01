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В Тира нашли оружие спецназа 28.03 15:34   MIGnews.com

В Тира нашли оружие спецназа

Израильская полиция арестовала двух жителей Тира – 20 и 40 лет от роду, по обвинению в незаконном хранении оружия.

Полиция совершила рейды в домах подозреваемых после ссоры двух враждующих банд в городе.

При обысках было найдено автоматическое оружие - автомат Кар-Густав, винтовка М15 и автомат Heckler and Koch, используемый подразделениями анти-террористического спецназа.

Все автоматы были смазаны, заряжены и готовы к применению.

За 2016 год полиция конфисковала в “Арабском Треугольнике” 177 единиц оружия, с начала текущего года -33 единицы.
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