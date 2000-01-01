28.03 14:44 MIGnews.com

В Москве ищут убийц главы строительного управления МВД РФ

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Полиции удалось установить личность мужчины, убитого минувшим вечером на Осенней улице в западном округе столицы.Как оказалось, злоумышленники застрелили 42-летнего главу ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД РФ". По предварительным данным, двое неизвестных напали на жертву около дома №18, выхватили у него сумку и затем выстрелили в грудь. Очевидцы вызвали неотложку, но потерпевший умер на месте.Как сообщает пресс-служба МВД, по факту убийства возбудили уголовное дело. Что стало мотивом преступления, полицейские пока не определили.Сейчас правоохранительные органы ищут злоумышленников. Всех, кому известна хоть какая-то информация о местонахождении подозреваемых, просят звонить по номеру телефона 02 (102 с мобильного).