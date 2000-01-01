Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












УМВД России по Пензенской области 28.03 14:44   MIGnews.com

В Москве ищут убийц главы строительного управления МВД РФ

Полиции удалось установить личность мужчины, убитого минувшим вечером на Осенней улице в западном округе столицы.

Как оказалось, злоумышленники застрелили 42-летнего главу ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД РФ". По предварительным данным, двое неизвестных напали на жертву около дома №18, выхватили у него сумку и затем выстрелили в грудь. Очевидцы вызвали неотложку, но потерпевший умер на месте.

Как сообщает пресс-служба МВД, по факту убийства возбудили уголовное дело. Что стало мотивом преступления, полицейские пока не определили.

Сейчас правоохранительные органы ищут злоумышленников. Всех, кому известна хоть какая-то информация о местонахождении подозреваемых, просят звонить по номеру телефона 02 (102 с мобильного).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:45
Скончался второй израильтянин, попавший в ДТП в Бухаресте
14:37
Трамп и Клинтон спорят из-за России
14:15
Количество “Железных Куполов” морского базирования удвоят
13:29
В Бухаресте разбилась машина с израильтянами, один погиб
13:20
Pet Shop Boys приедет на тель-авивский гей-парад
13:02
Массовые беспорядки в Париже  
12:53
Тело Ким Чен Нама все еще находится в Малайзии
12:29
Из Бен-Гурион на Кипр за 80 шекелей
12:21
Израильтянина обвиненного в убийстве матери оправдали
12:01
Рабочие Хайфа Химикалим перекрыли перекресток Азриэли  
11:28
Министр транспорта порвал связи с "Ор Ярок"
11:21
Выживший очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
11:04
Стрельба в Умм эль-Фахм, среди жертв - случайно раненый врач
10:55
Совместные учения Израиля, США, ОАЭ и Италии в Греции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus