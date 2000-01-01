28.03 23:30 MIGnews.com

ООН: 40 000 человек перемещены из-за боевых действий в Сирии

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Организация Объединенных Наций заявила во вторник, 28 марта, что около 40 000 человек, главным образом женщины и дети, были перемещены из-за боевых действий на северо-запад от города Хама в Сирии.С начала повстанческого наступления в этом районе неделю назад, люди бежали на юг и на запад в город Хама и в другие близлежащие города, а также в соседние районы, включая Хомс, Латакию и Тартус, как заявила Организация Объединенных Наций.Ранее сирийские мятежники объявили о том, что взяли под полный контроль авиабазу под Раккой, которую более двух с половиной лет удерживали боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.Захват аэродрома Табка является важным этапом наступления повстанцев на Ракку, которую джихадисты в свое время провозгласили собственной столицей. Заявление о переходе аэродрома под контроль пользующихся поддержкой США "Сирийских демократических сил" (SDF) сделал представитель группировки Талал Селло.