Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












ООН: 40 000 человек перемещены из-за боевых действий в Сирии | Фото: Thinkstock28.03 23:30   MIGnews.com

ООН: 40 000 человек перемещены из-за боевых действий в Сирии

Организация Объединенных Наций заявила во вторник, 28 марта, что около 40 000 человек, главным образом женщины и дети, были перемещены из-за боевых действий на северо-запад от города Хама в Сирии.

С начала повстанческого наступления в этом районе неделю назад, люди бежали на юг и на запад в город Хама и в другие близлежащие города, а также в соседние районы, включая Хомс, Латакию и Тартус, как заявила Организация Объединенных Наций.

Ранее сирийские мятежники объявили о том, что взяли под полный контроль авиабазу под Раккой, которую более двух с половиной лет удерживали боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.

Захват аэродрома Табка является важным этапом наступления повстанцев на Ракку, которую джихадисты в свое время провозгласили собственной столицей. Заявление о переходе аэродрома под контроль пользующихся поддержкой США "Сирийских демократических сил" (SDF) сделал представитель группировки Талал Селло.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:22
Стюардесса немецкой компании помогла посадить самолет
21:55
Опрос: Ле Пен проиграет выборы во Франции Макрону
21:44
Супермодель Бар Рафаэли вновь станет мамой
21:22
КНДР провела испытание ракетного двигателя
21:14
К празднику Песах 230 репатриантов приземлились в Израиле
20:55
Ученые: мыши живут с нами 15 тысяч лет
20:34
Как больничные кассы выполняют решение Кнессета?
20:23
Парламент Шотландии одобрил новый референдум о независимости
20:07
Беннет: Трамп может попасть в учебники по истории
19:39
Во Франции террориста приговорили к третьему пожизненному
18:55
Рухани: переговоры по Сирии продолжатся в Казахстане
18:24
Сход лавины в Киргизии: погибло 4 человека, 6 спасены
17:59
Британия: морпех, убивший раненого талиба выйдет на свободу
17:27
Полицейские убили китайца. КНР ждет объяснений от Франции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus