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Израильтянина обвиненного в убийстве матери оправдали | Фото: Thinkstock28.03 12:21   MIGnews.com

Израильтянина обвиненного в убийстве матери оправдали

Окружной суд Нацерета оправдал Хена Илати, обвиняемого в убийстве своей матери Мириам в кибуце Маханаим год назад.

Илати и его жена Фелиция , вместе с тремя детьми жили в доме Мириам в кибуце. Мать внезапно умерла. Сестра Илати, потребовала провести вскрытие - для чего пришлось провести эксгумацию трупа. Судмедэкспертиза установила, что Мириам была задушена.

Все три члена окружного суда поддержали решение о снятии с Илати обвинения в убийстве, в связи с тем, что показания основного свидетеля - жены Фелиции “не вызывают доверия”, а остальные улики являются косвенными”.

Сестра Илати Рони заявила, что суд ошибается. Другая сестра, Смадар, приветствовала оправдание брата.

В ходе следствия было установлено , что Илати пользовался кредитной карточкой матери и после ее смерти.Основная версия обвинения заключалась в том, что Илати украл кредитку матери, та это заметила, поругалась с сыном и тот в ходе ссоры ее убил.

Илати заявил, что теперь будет бороться за то, чтобы ему вернули детей.
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