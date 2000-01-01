28.03 16:17 MIGnews.com

Жена лондонского террориста осудила нападение своего мужа

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Жена террориста, на прошлой неделе убившего четырех человек возле британского парламента, заявила во вторник, 28 марта, что она полностью осуждает нападение и соболезнует семьям жертв трагедии.Халид Масуд протаранил машиной толпу пешеходов на Вестминстерском мосту в среду, убив троих и ранив около 50 человек, затем побежал через ворота парламента и смертельно атаковал полицейского до того, как его застрелили."Я опечалена и потрясена тем, что сделал Халид", - сказала Рохи Гидара в своем заявлении."Я полностью осуждаю его действия. Я выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем раненым".