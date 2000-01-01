Жена лондонского террориста осудила нападение своего мужа
Жена террориста, на прошлой неделе убившего четырех человек возле британского парламента, заявила во вторник, 28 марта, что она полностью осуждает нападение и соболезнует семьям жертв трагедии.
Халид Масуд протаранил машиной толпу пешеходов на Вестминстерском мосту в среду, убив троих и ранив около 50 человек, затем побежал через ворота парламента и смертельно атаковал полицейского до того, как его застрелили.
"Я опечалена и потрясена тем, что сделал Халид", - сказала Рохи Гидара в своем заявлении.
"Я полностью осуждаю его действия. Я выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем раненым".