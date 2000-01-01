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28.03 11:04   MIGnews.com

Стрельба в Умм эль-Фахм, среди жертв - случайно раненый врач

Утром 28 марта неизвестные открыли стрельбу в городе Умм эль-Фахм.

Ранены четыре человека. Среди раненых - местный врач, попавший под пули случайно. Он ранен в верхнюю часть тела, его жизни угрожает опасность. Врач эвакуирован в госпиталь Хаэмек в бессознательном состоянии.

Еще один человек получил пулевое ранение в живот, и также эвакуирован в госпиталь Хаэмек.

Еще два человека, получивших легкие ранения, прибыли в приемный покой больницы самостоятельно.
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