28.03 18:24 MIGnews.com

Сход лавины в Киргизии: погибло 4 человека, 6 спасены

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Ночью 28 марта спасателям удалось добраться до автомобилей, блокированных лавиной на трассе Бишкек - Ош в Киргизии. Спасены 6 человек, 4 сотрудника министерства транспорта и дорог республики погибли, сообщили в пресс-службе МЧС Киргизии.Огромная масса снега объемом около 7 тысяч кубических метров сошла с гор ущелья Чычкан накануне, накрыв три машины. Поисково-спасательная операция продолжалась до глубокой ночи, сообщает телеканал "Россия 24".Первой спасатели откопали машину дорожной службы. Все, кто находился внутри, погибли. Водителям и пассажирам двух других автомобилей посчастливилось выжить. Они терпеливо сидели и ждали, когда им придут на помощь. Трое практически не пострадали, еще трех доставили в больницу.Спасатели Киргизии каждый день призывают местных водителей отказаться от дальних поездок. По данным МЧС, за неделю в регионе сошли уже 11 крупных лавин.