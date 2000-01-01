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В Украине оценили перспективы войны Путина с Эрдоганом 28.02 10:07   MIGnews.com

В Украине оценили перспективы войны Путина с Эрдоганом

Журналист и военный обозреватель Денис Попович, обозревая накаленную ситуацию в сирийской провинции Идлиб, отметил, что преимущество в конфликте явно не на стороне Путина.

"Россиянам начинать войну с турками из-за Идлиба — это все равно, что выстрелить себе в ногу. Даже не выстрелить, а заранее подставить эту ногу под циркулярную пилу. Поэтому я полагаю, что Путин предпочтет договориться, а тех летчиков, что разбомбили турецкую колонну, завтра ждет увольнение задним числом", — объясняет военный обозреватель.

Эксперт Украинского института будущего Илия Куса согласен с мнением Попова. Он считает, что Россия оказалась в очень сложной ситуации.

"Если Турция атакует, надо будет что-то делать. Ответят слабо и неубедительно — дадут Анкаре понять, что можно давить и дальше. Не отреагируют потеряют союзника в Дамаске и, возможно, влияние в Сирии, а инициативу перехватят США и их союзники. Ответят — рискуют развалить свой альянс с Турцией и втянуться в войну, которую не хотят", — пояснил эксперт.


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