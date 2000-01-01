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Обострение в Сирии: на пороге новой российско-турецкой войны | Фото:28.02 09:35   MIGnews.com

Обострение в Сирии: на пороге новой российско-турецкой войны

Конфликт между Турцией и Российской Федерацией из-за нарушения Кремлем условий сочинского соглашения, согласно которому в провинции Идлиб планировалось создание так называемой зоны деэскалации и установления там устойчивого прекращения огня, контроль над коем возлагался на совместные турецко-российские военные патрули, обострился до критической точки.

В начале февраля лояльные сирийскому диктатору Башару Асаду подразделения сирийско-иранских сил под прикрытием российской авиации начали наступление, в результате чего под удары стали попадать регулярные подразделения турецкой армии.

После первых жертв с турецкой стороны президент страны Реджэп Эрдоган предупредил своего российского коллегу Владимира Путина: если наступление войск Асада не прекратится до конца февраля – первого марта Анкара начнет свою военную операцию.

На протяжении последнего месяца зимы российско-турецкий конфликт то затухал, то разгорался вновь, однако в ночь на пятницу, 28 февраля, все коренным образом изменилось.

  • Дело в том, что самолеты военно-космических сил РФ нанесли удар по колонне турецкой армии, в результате которого погибли по меньшей мере 34 человека и еще 36 получили ранения различной степени тяжести.

  • В ответ на эскалацию насилия Эрдоган созвал экстренное совещание Совета Безопасности, спустя шесть часов заседания которого турецкий лидер объявил в стране правовой режим военного положения.


  • Кроме того, в российских СМИ появилась информация о массированных обстрелах российских самолетов со стороны турецких ПВО и даже пуске ракет в сторону российской авиабазы "Хмеймим", хотя турецкая сторона такие сообщения категорически опровергает.


  • Позже представители минобороны РФ пояснили, что удар по турецким военным был нанесен якобы из-за того, что те находились среди неких боевиков.


  • Стоит отметить, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила причину обострения ситуации в Сирии - невыполнение российско-турецких договоренностей.


  • Украинский журналист и военный обозреватель Денис Попович, обозревая накаленную ситуацию в сирийской провинции Идлиб, отметил, что преимущество в конфликте явно не на стороне Путина.



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