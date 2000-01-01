28.02 09:35 MIGnews.com

Обострение в Сирии: на пороге новой российско-турецкой войны

Дело в том, что самолеты военно-космических сил РФ нанесли удар по колонне турецкой армии, в результате которого погибли по меньшей мере 34 человека и еще 36 получили ранения различной степени тяжести.



В ответ на эскалацию насилия Эрдоган созвал экстренное совещание Совета Безопасности, спустя шесть часов заседания которого турецкий лидер объявил в стране правовой режим военного положения.

Кроме того, в российских СМИ появилась информация о массированных обстрелах российских самолетов со стороны турецких ПВО и даже пуске ракет в сторону российской авиабазы "Хмеймим", хотя турецкая сторона такие сообщения категорически опровергает.

Позже представители минобороны РФ пояснили, что удар по турецким военным был нанесен якобы из-за того, что те находились среди неких боевиков.

Стоит отметить, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила причину обострения ситуации в Сирии - невыполнение российско-турецких договоренностей.

Украинский журналист и военный обозреватель Денис Попович, обозревая накаленную ситуацию в сирийской провинции Идлиб, отметил, что преимущество в конфликте явно не на стороне Путина.

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