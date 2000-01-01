Обострение в Сирии: на пороге новой российско-турецкой войны
Конфликт между Турцией и Российской Федерацией из-за нарушения Кремлем условий сочинского соглашения, согласно которому в провинции Идлиб планировалось создание так называемой зоны деэскалации и установления там устойчивого прекращения огня, контроль над коем возлагался на совместные турецко-российские военные патрули, обострился до критической точки.
В начале февраля лояльные сирийскому диктатору Башару Асаду подразделения сирийско-иранских сил под прикрытием российской авиации начали наступление, в результате чего под удары стали попадать регулярные подразделения турецкой армии.
После первых жертв с турецкой стороны президент страны Реджэп Эрдоган предупредил своего российского коллегу Владимира Путина: если наступление войск Асада не прекратится до конца февраля – первого марта Анкара начнет свою военную операцию.
На протяжении последнего месяца зимы российско-турецкий конфликт то затухал, то разгорался вновь, однако в ночь на пятницу, 28 февраля, все коренным образом изменилось.
Кроме того, в российских СМИ появилась информация о массированных обстрелах российских самолетов со стороны турецких ПВО и даже пуске ракет в сторону российской авиабазы "Хмеймим", хотя турецкая сторона такие сообщения категорически опровергает.