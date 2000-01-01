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Захарова озвучила причину обострения ситуации в Сирии 28.02 08:26   MIGnews.com

Захарова озвучила причину обострения ситуации в Сирии

Одной из основных причин деградации обстановки в Сирии является невыполнение российско-турецких договоренностей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"На территории этого государства (Сирии) внимание остается прикованным к Идлибу. Он превратился в бастион террористического альянса "Хайят Тахрир аш Шам" (запрещена в РФ). Одной из главных причин деградации обстановки мы считаем невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов, позиций правительственных войск", – сказала Захарова, пишет пресс-службаю

Она отметила, что в четверг в Анкаре были проведены консультации России и Турции, которые начались в среду.

"Затрагивается весь комплекс вопросов, связанных с нормализацией ситуации в Идлибе", – уточнила дипломат.

Захарова добавила, что в ближайшее время планируется восстановить авиасообщение между Алеппо и Каиром.


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