28.02 08:26 MIGnews.com

Захарова озвучила причину обострения ситуации в Сирии

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Одной из основных причин деградации обстановки в Сирии является невыполнение российско-турецких договоренностей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."На территории этого государства (Сирии) внимание остается прикованным к Идлибу. Он превратился в бастион террористического альянса "Хайят Тахрир аш Шам" (запрещена в РФ). Одной из главных причин деградации обстановки мы считаем невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов, позиций правительственных войск", – сказала Захарова, пишет пресс-службаюОна отметила, что в четверг в Анкаре были проведены консультации России и Турции, которые начались в среду."Затрагивается весь комплекс вопросов, связанных с нормализацией ситуации в Идлибе", – уточнила дипломат.Захарова добавила, что в ближайшее время планируется восстановить авиасообщение между Алеппо и Каиром.