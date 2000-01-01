28.02 08:16 MIGnews.com

Официально: Турция ввела военное положение

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение ввести в действие правовой режим военного положения.Соответствующее решение турецкий лидер принял по результатам экстренно созванного по его инициативе заседания Совета безопасности, где на протяжении шести часов обсуждались варианты ответных действий Анкары на гибель и ранения десятков своих солдат в Сирии, сообщает TRT World Now.По данным местных СМИ, на заседании Совбеза Эрдоган также решил в течение 72 часов открыть все турецко-европейские границы для сирийских беженцев. Таким образом, турецкий лидер хочет подтолкнуть европейских лидеров к оказанию давления на Москву.Стоит отметить, что только на территории Турции в настоящее время находятся уже 4 млн беженцев, не учитывая людей, скапливающихся в той части идлибской зоны деэскалации, которая согласно сочинским соглашениям между Анкарой и Москвой должна находится под контролем ВС Турции.