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МО РФ: атакованные турецкие войска находились среди боевиков 28.02 08:18   MIGnews.com

МО РФ: атакованные турецкие войска находились среди боевиков

В Минобороны России заявили, что турецкие военные, уничтоженные сирийскими войсками 27 февраля в Идлибе, находились среди боевиков.

При этом в ведомстве подчеркнули, что противник предпринял попытку наступления по широкому фронту. Вместе с тем Москва отрицает причастности своих вооруженных сил к убийству турок.

В частности, в Минобороны заявили, что российская авиация не действовала в районе населенного пункта Бейхун.


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