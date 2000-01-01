28.02 08:18 MIGnews.com

МО РФ: атакованные турецкие войска находились среди боевиков

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В Минобороны России заявили, что турецкие военные, уничтоженные сирийскими войсками 27 февраля в Идлибе, находились среди боевиков.При этом в ведомстве подчеркнули, что противник предпринял попытку наступления по широкому фронту. Вместе с тем Москва отрицает причастности своих вооруженных сил к убийству турок.В частности, в Минобороны заявили, что российская авиация не действовала в районе населенного пункта Бейхун.