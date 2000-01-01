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СМИ: турки обстреляли российскую авиабазу `Хмеймим` | Фото:28.02 07:58   MIGnews.com

СМИ: турки обстреляли российскую авиабазу "Хмеймим"

Подразделения Вооруженных сил Турции якобы обстреливают самолеты военно-космических сил Российской Федерации, которые обеспечивают воздушную поддержку наступлению сухопутных сил, верных сирийскому диктатору Башару Асаду, в провинции Идлиб.

Об этом со ссылкой на собственные источники в министерстве обороны РФ сообщает ряд российских и сирийских СМИ.

Кроме того, по данным лояльного Асаду сирийского информационного гентства SANA, турки пошли в наступление в районе города Саракиб.

Мало того, сообщается, что российские системы противовоздушной обороны якобы перехватили несколько ракет, выпущенных турецкой армией в направлении города Джебла, недалеко от которого расположены такие объекты как порт Латакия и авиабаза ВКС РФ "Хмеймим".

В свою очередь информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на собственные источники в министерстве обороны Турции категорически опровергло возможность обстрелов российских целей со стороны турецких подразделений.

"Наши военные переброшены в идлибскую зону деэскалации, чтобы обеспечить устойчивое перемирие. На данный момент военный персонал, техника и инфраструктура РФ не рассматриваются в качестве цели", - заявил источник издания, пожелавший остаться анонимным.


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