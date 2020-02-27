ВКС России разбомбили турецкую колонну: десятки погибших
Самолеты военно-космических сил Российской Федерации, поддерживающие наступление сил верных сирийскому диктатору Башару Асаду, нанесли массированный авиаудар по колонне войск Вооруженных сил Турции, которая находилась в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 февраля, сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление губернатора приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Догана.
В результате авианалета погибли 33 турецких военнослужащих, еще 36 получили ранения различной степени тяжести.
"Пострадавших доставили в Турцию через КПП "Джилвегезю". Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - заявил чиновник.
В свою очередь наблюдатели неправительственной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" сообщили, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 34 военнослужащих ВС Турции.