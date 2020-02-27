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Россияне разбомбили турецкую колонну: десятки погибших | Фото:28.02 07:19   MIGnews.com

ВКС России разбомбили турецкую колонну: десятки погибших

Самолеты военно-космических сил Российской Федерации, поддерживающие наступление сил верных сирийскому диктатору Башару Асаду, нанесли массированный авиаудар по колонне войск Вооруженных сил Турции, которая находилась в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 февраля, сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление губернатора приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Догана.

В результате авианалета погибли 33 турецких военнослужащих, еще 36 получили ранения различной степени тяжести.



"Пострадавших доставили в Турцию через КПП "Джилвегезю". Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - заявил чиновник.

В свою очередь наблюдатели неправительственной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" сообщили, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 34 военнослужащих ВС Турции.


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