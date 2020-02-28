ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до максимальной
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень риска эпидемии коронавируса нового типа до "очень высокого".
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Bloomberg.
"Мы не недооцениваем риск, поэтому мы увеличили уровень угрозы от просто высокого до очень высокого", – сказал он в комментарии журналистам.
Это – наивысший уровень риска в градации ВОЗ. По словам Гебрейесуса, страх и дезинформация являются самыми большими проблемами, от которых необходимо избавиться. В организации также уверены, что эпидемию все еще можно остановить, перекрыв пути распространения.
В свою очередь, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вспышка заболеваний по всему миру все еще не является пандемией. По его словам, повышение уровня риска призвано побудить некоторые страны принять радикальные меры и проявить ответственность по борьбе с распространением заболевания.
Случаи заражения коронавивирусом отмечены уже в более чем 50 странах по всему миру. По последним данным, в общей сложности количество инфицированных составляет более 80 тысяч человек, около 2,8 тысяч – погибли. Более того, минимум 210 человек умерли в Иране.
Что примечательно, многие эксперты считают, что официальные цифры не соответствуют действительности, а власти многих стран, таких как Иран, просто скрывают правду.