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Коронавирус в Израиле: места, которые посетил зараженный | Фото:28.02 22:35   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: места, которые посетил зараженный

Министерство здравоохранения Израиля предоставило список мест, в которых побывал шестой зараженный коронавирусом израильтянин, вернувшийся из Италии.

По данным ведомства, 22 февраля, в 03:00, мужчина прибыл в аэропорт Бен Гуриона из Милана рейсом AZ810 компании Alitalia.

В 06:30 этого же дня он посетил кафе Aroma и "Бейт Панкейк" на автозаправке Paz возле перекрестка Бейт-Янай на шоссе №2.

С 11:00 до 13:00 зараженный посетил магазин электроприборов в деревне Шейх-Данун и обувной магазин "Махсаней золь спорт" в Кирьят-Ате.

На следующий день, 23 февраля, израильтянин с 11:30 до 12:00 зашел в кафе "А-Парламент" и на заправку Paz на улице Ха Гдуд в Нагарии.


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