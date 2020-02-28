Готовы сбивать: Турция развернула мощные ЗРК возле Идлиба
Вооруженные силы Турции развернули недалеко от сирийской провинции Идлиб сверхмощный зенитный ракетный комплекс средней дальности Hawk XXI (Hawk 21) американского производства.
Такую информацию в пятницу, 28 февраля, распространил соучредитель военно-аналитического издания Conflict News Кайл Глен в Twitter.
"В отличие от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), которые могут атаковать воздушные суда на высоте до 3,6 километра, целью этого оружия могут быть самолеты на расстоянии 50 километров и высоте до 19,8 километра", – пояснил он.
Глен предоставил фотографию, на которой запечатлены две пусковые установки. По предварительным данным, ЗРК были развернуты в провинции Хатай, которая граничит с Идлибом.
Imagery from Turkish broadcaster @iha_tv appears to show 'Hawk' surface to air missiles on the Syrian border. Unlike MANPADS which can only target aircraft up to approx 12,000 ft. These can target aircraft up to 50km away and up to 65,000 ft. pic.twitter.com/1kLbyd6UIt
Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в начале февраля пригрозил сбивать самолеты режима Башара Асада и Российской Федерации, если те будут бомбить жилые кварталы Идлиба. Такой комментарий он давал после того, как в результате обстрелов со стороны сирийского режима армия потеряла 14 военных, еще 45 – получили ранения.
28 февраля ситуация в Идлибе обострилась. Самолеты военно-космических сил РФ нанесли удар по колонне турецкой армии, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека и еще 36 получили ранения.