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Готовы сбивать: Турция развернула мощные ЗРК возле Идлиба | Фото:28.02 21:35   MIGnews.com

Готовы сбивать: Турция развернула мощные ЗРК возле Идлиба

Вооруженные силы Турции развернули недалеко от сирийской провинции Идлиб сверхмощный зенитный ракетный комплекс средней дальности Hawk XXI (Hawk 21) американского производства.

Такую информацию в пятницу, 28 февраля, распространил соучредитель военно-аналитического издания Conflict News Кайл Глен в Twitter.

"В отличие от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), которые могут атаковать воздушные суда на высоте до 3,6 километра, целью этого оружия могут быть самолеты на расстоянии 50 километров и высоте до 19,8 километра", – пояснил он.

Глен предоставил фотографию, на которой запечатлены две пусковые установки. По предварительным данным, ЗРК были развернуты в провинции Хатай, которая граничит с Идлибом.



Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в начале февраля пригрозил сбивать самолеты режима Башара Асада и Российской Федерации, если те будут бомбить жилые кварталы Идлиба. Такой комментарий он давал после того, как в результате обстрелов со стороны сирийского режима армия потеряла 14 военных, еще 45 – получили ранения.

28 февраля ситуация в Идлибе обострилась. Самолеты военно-космических сил РФ нанесли удар по колонне турецкой армии, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека и еще 36 получили ранения.


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