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Иран лжет о коронавирусе: число жертв перевалило за 210 | Фото:28.02 21:01   MIGnews.com

Иран лжет о коронавирусе: число жертв перевалило за 2 сотни

В Иране как минимум 210 человек умерли из-за осложнений от смертоносного коронавируса.

Об этом вечером, 28 февраля, сообщило издание ВВС со ссылкой на источник в органах здравоохранения страны.

"По меньшей мере 210 пациентов умерли в Иране, что намного превышает официальную цифру в 34 человека. Иран отрицает, что скрывает информацию о количестве инфицированных людей", – сказано в сообщении.

Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Тегеране и городе Кум. Последний стал отправной точкой распространения коронавируса по всей стране.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла риск эпидемии до самого высокого уровня.


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