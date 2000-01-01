28.02 21:01 MIGnews.com
Иран лжет о коронавирусе: число жертв перевалило за 2 сотни
В Иране как минимум 210 человек умерли из-за осложнений от смертоносного коронавируса.
Об этом вечером, 28 февраля, сообщило издание ВВС
со ссылкой на источник в органах здравоохранения страны.
"По меньшей мере 210 пациентов умерли в Иране, что намного превышает официальную цифру в 34 человека. Иран отрицает, что скрывает информацию о количестве инфицированных людей", – сказано в сообщении.
Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Тегеране и городе Кум. Последний стал отправной точкой распространения коронавируса по всей стране.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла риск эпидемии до самого высокого уровня.
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