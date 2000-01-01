Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло семи

Как стало известно, зараженным оказался мужчина с севера страны, вернувшийся из Италии 24 февраля. Израильтянину сделали анализ, который в конечном итоге дал положительный результат. Больного разместили в изоляторе больницы "Тель а-Шомер".
Минздрав проводит эпидемиологическое расследование и обещает в ближайшее время предоставить список мест, которые посещал больной.
Что примечательно, 22 февраля из Италии в Израиль вернулся еще один гражданин, которого разместили на карантин в больнице "Рамбам". Он также оказался носителем COVID-19.
Ситуация с распространением коронавируса в Израиле все больше усугубляется.
В пятницу стало также известно, что один из пассажиров круизного лайнера Diamond Princess вернулся в Израиль с коронавирусом после того, как его выписали из больницы в Японии. Он вылетел из Токио через Стамбул рейсом Turkish Airlines TK53 и прибыл в аэропорт Бен Гуриона.
На каком основании зараженный израильтянин был выписан, остается неизвестным. Он был одним из четырех граждан страны, госпитализированных в Японии с опасным диагнозом. Двое были выписаны и отправлены на родину, еще один человек до сих пор изолирован в больнице.