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Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло семи | Фото:28.02 19:56   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло семи

Вечером, 28 февраля, Министерство здравоохранения Израиля подтвердило информацию о седьмом случае заражения коронавирусом в стране.

Соответствующие данные предоставила пресс-служба Минздрава, передает The Jerusalem Post.

Как стало известно, зараженным оказался мужчина с севера страны, вернувшийся из Италии 24 февраля. Израильтянину сделали анализ, который в конечном итоге дал положительный результат. Больного разместили в изоляторе больницы "Тель а-Шомер".

Минздрав проводит эпидемиологическое расследование и обещает в ближайшее время предоставить список мест, которые посещал больной.

Что примечательно, 22 февраля из Италии в Израиль вернулся еще один гражданин, которого разместили на карантин в больнице "Рамбам". Он также оказался носителем COVID-19.

Ситуация с распространением коронавируса в Израиле все больше усугубляется.

В пятницу стало также известно, что один из пассажиров круизного лайнера Diamond Princess вернулся в Израиль с коронавирусом после того, как его выписали из больницы в Японии. Он вылетел из Токио через Стамбул рейсом Turkish Airlines TK53 и прибыл в аэропорт Бен Гуриона.

На каком основании зараженный израильтянин был выписан, остается неизвестным. Он был одним из четырех граждан страны, госпитализированных в Японии с опасным диагнозом. Двое были выписаны и отправлены на родину, еще один человек до сих пор изолирован в больнице.


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