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Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло шести | Фото:28.02 19:34   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло шести

В пятницу, 28 февраля, у шестого по счету израильтянина был диагностировано коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.

Как стало известно, зараженным оказался мужчина, проживающий на севере страны. 22 февраля он вернулся из Италии и был переведен на карантин в больнице "Рамбам".

В результате анализ показал положительный результат на коронавирус. По данным Минздрава, проводится эпидемиологическое расследование. В ведомстве пообещали представить список со всеми передвижениями зараженного.


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