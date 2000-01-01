Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло шести
В пятницу, 28 февраля, у шестого по счету израильтянина был диагностировано коронавирус.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.
Как стало известно, зараженным оказался мужчина, проживающий на севере страны. 22 февраля он вернулся из Италии и был переведен на карантин в больнице "Рамбам".
В результате анализ показал положительный результат на коронавирус. По данным Минздрава, проводится эпидемиологическое расследование. В ведомстве пообещали представить список со всеми передвижениями зараженного.